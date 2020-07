Dybala, campionato finito. A forte rischio anche la sfida contro il Lione

Paulo Dybala non potrà essere in campo nelle ultime due partite di campionato. La Joya, uscito per infortunio nel match contro la Sampdoria non scenderà in campo contro il Cagliari, mercoledì, né nell'ultima gara contro la Roma, in chiosa di campionato. Questo perché gli esami hanno evidenziato una elongazione al retto femorale, che dovrebbe risolversi con tempi di recupero intorno alle due settimane.

Anche per questo la presenza di Dybala contro il Lione è in forte dubbio, una tegola che potrebbe anche pesare nell'economia della doppia sfida, poiché c'è da recuperare l'1-0 dell'andata, non il miglior risultato.