Dybala e un rinnovo che tarda ad arrivare. Ma intanto la Joya ha parole dolci per la Juve

vedi letture

Il futuro di Paulo Dybala, almeno quello a lungo termine, resta avvolto in un velo di mistero. Il rinnovo continua a non arrivare, la Joya ha trovato sì il primo gol in campionato ma resta indietro nelle gerarchie di Andrea Pirlo. Parallelamente, le dichiarazioni sulla trattativa per il prolungamento hanno timbri di tenore diverso, lasciando intendere una certa distanza fra le parti.

L'argentino intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare. E fra un ricordo dell'arrivo alla Juventus e un altro, è spuntata pure una dichiarazione di amore e vicinanza ai bianconeri: "Ho due sogni: vincere la Champions, ovviamente con la Juve, e il Mondiale con l'Argentina". Parole che per qualcuno potranno sembrare scontate, ma che visto il momento storico assumono contorni e significati dal forte peso specifico. Anche perché a questo ha aggiunto un altro dettaglio di non poco conto: "Sono orgoglioso di poter indossare la 10 della Juventus".