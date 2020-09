Dzeko verso la Juve, Milik permettendo. La Roma aspetta il sì del polacco e tratta De Sciglio

Alla fine, potrebbe aver vinto la linea Pirlo. Perché Edin Dzeko è sempre stato il primo della lista, per l'allenatore della Juventus. Più di Luis Suarez, frenato da un passaporto che non arriverà in tempo. Il bosniaco ha da tempo l'accordo con i bianconeri, ora vede quei colori davvero vicini.

Milik permettendo. Al termine della giornata odierna, tutto è pronto per l'incastro perfetto dei numeri 9. Juve e Roma hanno l'intesa per Dzeko: 16 milioni. I giallorossi e il Napoli hanno virtualmente chiuso per Arek Milik: 25 milioni. Il sì del bosniaco c'è, manca quello del polacco. E c'è lo zampino della Vecchia Signora, che lo ha corteggiato in tempi sospetti: per questo Milik aspetta ancora quella possibilità. E frena a sua volta lo sbarco di Dzeko all'ombra della Mole.

Intano De Sciglio. Juve e Roma, aspettando di chiudere per il capitano della Bosnia, portano avanti altre trattative. Parallele, come quella per Mattia De Sciglio: salutato Florenzi, Fonseca è pronto ad accogliere l'ex Milan come nuovo terzino destro. Un'ipotesi logicamente legata all'asse nato per Dzeko, ma che potrebbe andare in porto a prescindere. Servirà il sì del giocatore: alla fine, decidono loro.