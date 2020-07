E' tornata la vera Lazio e ora Inzaghi non si accontenta. Due record ancora da battere

Secondo successo consecutivo per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il 2-1 rifilato al Cagliari, al Bentegodi la squadra biancoceleste ha vinto 5-1 grazie ai gol di Correa e Milinkovic-Savic e alla tripletta di Ciro Immobile, per distacco il migliore in campo.

Nel post-gara, Inzaghi s'è complimentato con i suoi per la stagione e ha detto che questa squadra ha ancora due record da battere: Immobile vuole infatti vincere la classifica cannonieri e Luis Alberto quella degli assist-man. "E inoltre - ha detto Inzaghi - non ci accontentiamo del quarto posto". Dopo il match di ieri sera la Lazio ha raggiunto l'Atalanta al terzo posto ed è ora a -1 dall'Inter seconda in classifica.