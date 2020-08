Ecco il Genoa del futuro: Nicola saluta, Faggiano si presenta e Maran arriva

vedi letture

Il nuovo corso del Genoa parte da Rolando Maran. In un solo giorno, il Grifone celebra l'addio a Davide Nicola, la prima uscita mediatica del nuovo ds Daniele Faggiano e, appunto, l'annuncio della scelta dell'ex allenatore del Cagliari. Andiamo con ordine: a Nicola, non basta la salvezza conquistata all'ultimo respiro, in una stagione che definire complicata è un eufemismo. L'ex Parma usa parole chiare: entusiasmo, voglia, rivoluzione. Quest'ultima, da intendere: nella testa, perché è anche da Faggiano che il Grifone riparte dopo due anni non esaltanti. E da Maran: annunciato poco dopo la conferenza del ds, si rimette in gioco a pochi mesi dall'esonero di Cagliari, arrivato dopo un campionato iniziato invece coi migliori auspici. Per certi versi, è questa forse l'indicazione migliore, per il Genoa che vuole tornare a volare: basta poco, per cambiare le cose. Anche in meglio.