Eriksen gioca il giusto, Sanchez da valutare: arriva il derby di Milano, parla Conte

La spina Christian Eriksen arriva alla fine. Antonio Conte la disinnesca: “Gioca il giusto e penso che sia felice”. Sarà: dalle dichiarazioni del danese non si direbbe, e il giusto vuol dire meno della metà dei minuti giocati dall’Inter. Arriva il derby, però, e l’ex Tottenham potrebbe giocare: “Sarà la prima partita di sette ogni tre-quattro giorni - spiega il tecnico nerazzurro alla vigilia della stracittadina - perciò le rotazioni saranno necessarie. Saranno tutti protagonisti”. Anche Alexis Sanchez? Il cileno è l’altra incognita di Conte: “Valuteremo con lui”. L’affaticamento rimediato in nazionale pesa, ma giocherà il suo ruolo anche la sensazione dell’attaccante cileno. Tempus fugit, però: quello di Conte, che non nasconde quanto avrebbe preferito un giorno in più per preparare la partita, corre veloce più di tutti. In una stagione strana, complicata, dove l’ostacolo e dietro la curva: “Serve pazienza e disponibilità, abbiamo passato un periodo molto duro e sinceramente mi è dispiaciuto che ce ne siamo dimenticati così in fretta”. Sarà un derby diverso, senza tifosi. Anche lì, serve disponibilità e pazienza. Molta meno ne ha Conte, se pensiamo al risultato: vuole vincere, anche per farsi sentire più vicino dai propri sostenitori.

Clicca qui per la conferenza stampa di Conte in versione integrale.