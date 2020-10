Eriksen sbotta dalla Danimarca. Non vuole restare in panchina

Eriksen sbotta con l'Inter e Antonio Conte. Dopo la partita della sua Danimarca, il centrocampista offensivo dell'Inter ha detto di non avere nessuna intenzione di rimanere in panchina tutto l'anno. Eriksen è fuori dalle rotazioni dei titolari di Conte, anche a causa di caratteristiche differenti da quelle richieste dal tecnico. Intanto lo stesso trequartista ha spiegato come nessuno abbia parlato con lui per un possibile trasferimento.

Dalla sua parte si schiera il Commissario Tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, confidando che con le sue qualità possa trovare comunque spazio in un'Inter che in questo momento non ha intenzione di utilizzarlo.