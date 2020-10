Europa League, sorteggiati i gironi e pubblicato il calendario: tutte le sfide delle italiane

Sorteggio dei gironi e il calendario completo. Le tre squadre italiane impegnate in Europa League hanno appreso oggi tutte le date e gli orari delle partite che dovranno affrontare dal 22 ottobre al 10 dicembre. Il Milan riparte da Glasgow e finirà a Praga . In mezzo le due sfide col Lille, l'avversario più duro nel Gruppo H. Prima e ultima in trasferta anche per la Roma, che aprirà le danze in Svizzera, ospite dello Young Boys , e chiuderà in Bulgaria, a Sofia. Per il Napoli, invece, esordio casalingo contro l'AZ Alkmaar . Al San Paolo anche l'ultima sfida, contro la Real Sociedad.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

22/10/2020, ore 18.55: Young Boys-Roma

22/10/2020, ore 18.55: CSKA Sofia-Cluj

29/10/2020, ore 21: Roma-CSKA Sofia

29/10/2020, ore 21: Cluj-Young Boys

05/11/2020, ore 18.55: Roma-Cluj

05/11/2020, ore 21: Young Boys-CSKA Sofia

26/11/2020, ore 21: Cluj-Roma

26/11/2020, ore 18.55: CSKA Sofia-Young Boys

03/12/2020, ore 21: Roma-Young Boys

03/12/2020, ore 21: Cluj-CSKA Sofia

10/12/2020, ore 18.55: CSKA Sofia-Roma

10/12/2020, ore 18.55: Young Boys-Cluj

IL CALENDARIO DEL GRUPPO F

22/10/2020, ore 18.55: Napoli-AZ Alkmaar

22/10/2020, ore 18.55: Rijeka-Real Sociedad

29/10/2020, ore 21: Real Sociedad-Napoli

29/10/2020, ore 21: AZ Alkmaar-Rijeka

05/11/2020, ore 18.55: Rijeka-Napoli

05/11/2020, ore 18.55: Real Sociedad-AZ Alkmaar

26/11/2020, ore 21: Napoli-Rijeka

26/11/2020, ore 21: AZ Alkmaar-Real Sociedad

03/12/2020, ore 21: AZ Alkmaar-Napoli

03/12/2020, ore 21: Real Sociedad-Rijeka

10/12/2020, ore 18.55: Napoli- Real Sociedad

10/12/2020, ore 18.55: Rijeka-AZ Alkmaar

IL CALENDARIO DEL GRUPPO H

22/10/2020, ore 21: Celtic-Milan

22/10/2020, ore 21: Sparta Praga-Lille

29/10/2020, ore 18.55: Milan-Sparta Praga

29/10/2020, ore 18.55: Lille-Celtic

05/11/2020, ore 21: Milan-Lille

05/11/2020, ore 21: Celtic-Sparta Praga

26/11/2020, ore 18.55: Lille-Milan

26/11/2020, ore 18.55: Sparta Praga-Celtic

03/12/2020, ore 18.55: Milan-Celtic

03/12/2020, ore 18.55: Lille-Sparta Praga

10/12/2020, ore 21: Sparta Praga-Milan

10/12/2020, ore 21: Celtic-Lille