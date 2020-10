Federico Chiesa è della Juventus, con un anno di ritardo. I dettagli dell'acquisto dalla Fiorentina

vedi letture

Con un anno e qualcosa di ritardo, Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. All'inizio dell'estate 2019 Rocco Commisso si mise di traverso al trasferimento dalla Fiorentina ai bianconeri. "Non sarà il mio Roberto Baggio", disse il tycoon italoamericano il giorno del suo insediamento. Un anno e qualche mese dopo, però, tutto è cambiato. E oggi Chiesa è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.

I dettagli della trattativa - Formalmente, l'ex 25 viola ha dovuto rinnovare con la Viola per trasferirsi a Torino. E il motivo è presto detto: visti i tanti vincoli finanziari di questa sessione di mercato, i bianconeri hanno potuto prendere Chiesa solo in prestito. Un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per essere precisi. Nello specifico la Juventus pagherà alla Fiorentina 3 milioni subito, 7 il prossimo anno. Poi si dovranno rileggere le 3 condizioni pattuite per il riscatto, per capire se scatterà l'obbligo, comunque estremamente probabile: una prevede che la Juve si piazzi fra le prime 4 in classifica. Un'altra che Chiesa giochi almeno il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti. L'ultima, che nell'arco di tempo del prestito faccia almeno 10 gol 10 assist. A quel punto, la Juventus dovrà pagare i 40 milioni concordati. Ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 10 milioni in bonus, per un totale che potrebbe toccare i 60 milioni di valutazione complessiva.