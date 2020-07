Festa Reggiana, delusione Bari: 21 anni dopo, gli emiliani tornano in Serie B

La Serie C 2019/2020 chiude i battenti in via definitiva. L'ultima a salutarla è la Reggiana, che ritrova la Serie B per la prima volta nel terzo millennio, 21 anni dopo l'ultima volta. Gli emiliani raggiungono così Monza, Vicnenza e Reggina, lasciandosi alle spalle il Bari, la grande delusa di questa stagione. Al Mapei Stadium decide la rete di Kargbo, arma letale in questi playoff e non solo per la squadra di mister Alvini.