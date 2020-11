Finally Edin. Finisce l'incubo per Dzeko, il bosniaco è negativo al Covid-19

vedi letture

Finisce l'incubo per Edin Dzeko, tornato finalmente negativo dopo la positività al Covid-19 dei giorni scorsi. Lo stesso attaccante della Roma è arrivato nel pomeriggio presso la clinica di Villa Stuart per le visite di idoneità di rito (necessarie prima di ricevere il via libera per tornare in campo). "Contento che sia finita, ora sto bene", le poche ma significative parole del giocatore. Che ieri si è goduto il successo travolgente dei suoi contro il Parma con un Henrikh Mkhitaryan in grandissimo spolvero.