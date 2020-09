Fine della telenovela Bonaventura: è un nuovo centrocampista della Fiorentina

Giacomo Bonaventura riparte della Fiorentina. L'ufficialità dell'operazione è arrivata nella giornata di ieri, e sancisce la parola fine su una delle vicende di mercato più interessanti delle ultime settimane. Dopo la scadenza del contratto con il Milan, per Bonaventura s'erano fatti avanti Hellas Verona e soprattutto Benevento, che aveva messo sul piatto un biennale da 2 milioni di euro netti a stagione. Un po' più bassa (1.8) l'offerta della Fiorentina, che però ha avuto la meglio grazie al fascino di una piazza storica. E di un progetto che punta a rilanciarsi dopo l'ultima stagione. "Sono quelle cose che nascono in pochissimi giorni. C'è venuto a trovare Raiola e mentre parlavamo me l'ha proposto. Non lo avevano ancora chiuso, ho parlato con Iachini e con Commisso e in quattro giorni lo abbiamo preso. E' un centrocampista duttile che fa gol e ci porterà esperienza e maturità. Sono contento che sia con noi", ha detto ieri Daniele Pradè in conferenza stampa.