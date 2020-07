Fine della telenovela Osimhen-Napoli? L'intermediario D'Amico: "Stiamo definendo"

vedi letture

Quella che sembra ormai diventata una telenovela di calciomercato in piena regola potrebbe aver trovato la sua parola fine nelle scorse ore. E la vicenda potrebbe sorridere ai tifosi del Napoli, già pronti ad accogliere l'attaccante Victor Osimhen del Lille, dopo un inserimento del Liverpool che aveva lasciato tutti spiazzati. A confermare queste sensazioni, l'intermediario Andrea D'Amico, in affari con l'agente della punta William D'Avila, a Radio Kiss Kiss: "È un'operazione su cui c'è il silenzio finché non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. La cosa è in definizione, non posso. A Gattuso piacciono giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Per Osimhen è Napoli la piazza giusta, non Liverpool"​​​​​​​.