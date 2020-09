Fiorentina già formato campionato: 5-1 alla Reggiana. Spavento per Biraghi e Pezzella

Goleada nell’ultima amichevole precampionato della Fiorentina. La formazione allenata da Giuseppe Iachini oggi ha piegato con un netto 5-1 la Reggiana in una sfida che ha visto brillare Ribery (doppietta per il francese), Kouame (doppietta anche per lui) e Chiesa. Per gli ospiti gol della bandiera realizzato da Zamparo. In una giornata tutto sommato positiva stonano però gli infortuni patiti da Pezzella e Biraghi, con quest’ultimo che proprio nella giornata di oggi aveva salutato l’Inter con cui ha giocato in prestito nell’ultima stagione. Per i due giocatori solo uno stop precauzionale, entrambi saranno a disposizione per l'esordio in campionato contro il Torino.

"Sono soddisfatto della prestazione di oggi anche se dobbiamo migliorare ancora la condizione fisica. Mi dispiace per Pezzella e Biraghi, spero non sia stato nulla di grave. E' stata una preparazione veloce, quest'anno non ci sarà niente di normale, ma stiamo lavorando bene e la strada è quella giusta”, le parole del tecnico Iachini a Violachannel.tv dopo la gara odierna.