Fiorentina protagonista sul mercato: fatta il ritorno di Borja Valero, lunedì le visite mediche

Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Dopo tre anni all’Inter, con più ombre che luci, il centrocampista spagnolo è pronto a vivere la sua seconda esperienza a Firenze. Un gran colpo per la formazione viola, che lo ingaggia a parametro zero dopo la conclusione del suo contratto in nerazzurro. Per Borja, dunque, l’occasione di migliorare le sue statistiche con la maglia della Fiorentina, dove aveva già collezionato 166 presenze e 14 gol. Lunedì il giocatore classe 1985 sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il suo vecchio/nuovo club. Accordo annuale per l’ex Villarreal.

La Fiorentina si conferma dunque particolarmente attiva sul mercato in questa fase, dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio di Giacomo Bonaventura, anche lui da svincolato. Viola attivi anche in uscita, con Dabo, Ranieri, Agudelo e Sottil che hanno tutti trovato una nuova sistemazione. È ufficiale, invece, il trasferimento di Marco Benassi all'Hellas Verona.