Fiorentina tra De Rossi e il caso Ribery. Intanto Pezzella piace al Valencia

Sono giorni concitati in casa Fiorentina. Perché dopo la vittoria di Parma c'è stata la fuga di notizie che vorrebbe Daniele De Rossi come prossimo allenatore viola, con uno staff che sembra già in cantiere. Poi la rapina in casa Ribery che porterà il francese a rimanere fuori domani. Sul mercato c'è anche la suggestione di uno scambio fra Milenkovic e Paquetà anche se il brasiliano preferirebbe una soluzione differente.

E poi c'è la questione Pezzella. Oggi l'agente ha detto che il difensore pensa solamente al finale di stagione, aprendo però a una nuova possibilità, citando il Valencia come possibile nuova destinazione, bollando invece i contatti con il Napoli come datati. Chissà che non ci possa essere una nuova rivoluzione di Commisso, un anno dopo il suo approdo che aveva lasciato molte pedine al suo posto.