Fiorentina, tracollo a Bergamo. Prandelli punta il dito contro la mancanza di aggressività

Continua il momento nero, nerissimo, della Fiorentina. A Bergamo contro l’Atalanta finisce 3-0, ma ciò che impressiona non è tanto il risultato quanto il crollo della formazione di Cesare Prandelli subito dopo il gol del vantaggio a fine primo tempo dei orobici. Una mancanza di aggressività che lo stesso tecnico di Orzinuovi ha stigmatizzato nel postpartita: Non è una vergogna difendersi ma vs fatto in maniera attenta. La costruzione e la fase offensiva è una conseguenza. Sul 3-0 abbiamo cominciato a pressare in maniera libera, senza paura di prendere altri gol. Chiaro che ci è mancato il tiro in porta ma la squadra sta provando ad uscire da una situazione complicatissima. La prossima gara per tutti deve essere diversa perché la palla va recuperata con aggressività”. Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli molto bene, nonostante i tre gol incassati, Dragowski mentre in chiaroscuro il rendimento di Castrovilli entrato al 45’ ma mai in grado di incidere sul match.