Fofana sfuma, il Milan continua la caccia per il difensore da regalare a Pioli

Il Leicester arriva, mette la freccia e sorpassa al Milan. Un'offerta irrinunciabile: così il Saint-Etienne ha spiegato la cessione di Wesley Fofana, giovane difensore classe 2000, alle Foxes. Il club inglese ha messo sul piatto 40 milioni di euro, i rossoneri non vi si sono neanche avvicinati: il segno dei tempi, e della distanza che separa la Serie A dalla Premier League. Ma, nell'immediato, anche una complicazione non da poco per Maldini e Massara, dato che Fofana era il primo nome sul taccuino degli uomini mercato milanisti. Così, resta in corsa Matija Nastasić, ma spuntano anche le alternative: il Diavolo rimane alla finestra per German Pezzella, che non rinnova con la Fiorentina ma difficilmente i viola faranno partire in questo mercato. E poi ecco Takehiro Tomiyasu, giapponese '98 del Bologna: i rossoblù non vorrebbero cederlo, il Milan ha bisogno di un difensore e ci prova. Anche per Nacho Fernandez, in uscita dal Real Madrid e ultima soluzione low cost.