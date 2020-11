Fonseca domina dall'inizio alla fine e cala il pokerissimo. Roma unica italiana prima in Europa

A Paulo Fonseca è piaciuto quasi tutto. Anzi, tutto e basta. Difficile, in effetti, chiedere di più alla sua Roma, che stende senza il Cluj col pokerissimo, 5-0, dominando dal primo (gol di Mkhitaryan) all'ultimo (gol di Pedro) minuto una gara senza storia perché senza opposizione. I giallorossi, riposati in quanto rinnovati per ben sette undicesimi rispetto al 2-0 alla Fiorentina in campionato, si regalano una passerella europea nell'Olimpico ovviamente vuoto e si permettono addirittura tre cambi all'intervallo. L'armeno apre, lo spagnolo chiude, nel mezzo un altro iberico, Borja Mayoral, che non si prende davvero la scena ma quasi ci riesce con la sua doppietta, e quel gigante di Roger Ibanez, sempre più certezza, migliore in campo anche se al cospetto dei mediocri attaccanti dei romeni. Così, il lusitano si gode una serata da incorniciare, non si dice particolarmente fiducioso sul caso Diawara ma incassa il terzo clean sheet consecutivo. Ed è l'unico allenatore di un'italiana in testa al proprio girone dopo la tre giorni di Champions ed Europa League. Hai detto niente.