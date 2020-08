Forse non funziona tutto, ma il Bayern vince 3-0. Figuriamoci fosse un orologio svizzero

Il Bayern Monaco demolisce per 3-0 il Lione, in un match comunque combattuto soprattutto nel primo tempo. Un palo di Ekambi, un paio di occasioni sprecate, poi la stella di Gnabry che ritorna a brillare come anche più di un Lewandowski opaco ma bravo a chiudere il discorso sul 3-0. Davanti in finale ci sarà il Paris Saint Germain, per una finale che sarà di altissimo livello.

Sembra un videogioco per Alphonso Davies, un'altra volta protagonista assoluto grazie ai suoi recuperi a velocità supersonica. Ed è anche modesto, perché è davvero tra i migliori al mondo. Anche Gnabry, ha sottolineato come non abbia funzionato proprio tutto, ma dopo un 3-0 credo che nessuno se ne lamenterà.