Fra mercato e rinnovi, il Milan torna in campo: Kjaer nota lieta, per Ibra serve aspettare ancora

La capolista Milan torna a lavorare quest'oggi. O meglio, per quei giocatori che facoltativamente vorranno tornare in campo dopo la pausa, i cancelli di Milanello saranno aperti. Altrimenti, appuntamento alla giornata di mercoledì quando Pioli aspetterà tutti per la ripresa vera e propria. E le buone notizie, in vista della gara col Benevento alla ripresa, riguardano soprattutto Simon Kjaer: il danese è vicino al rientro, probabile che per la trasferta campana sia nuovamente in gruppo. Discorso diverso per Zlatan Ibrahimovic: l'infortunio muscolare al polpaccio esige prudenza e così sarà. Ibra salterà la gara col Benevento e probabilmente anche quella con la Juventus, mentre la sfida col Torino del 9 gennaio potrebbe essere una data buona per il rientro fra i convocati.

Rinnovi e mercato - Tanti e importanti, quelli sul tavolo rossonero: la situazione più impellente è quella riguardante Hakan Calhanoglu, col quale permane una certa distanza. Discorso simile per Gigio Donnarumma. C'è poi il mercato: scelte oculate e nessuno stravolgimento è il diktat condiviso da società e staff. Per questo, possibile che si vada ad intervenire con profili giovani: in difesa il primo nome è quello di Simakan, davanti oltre a Jovic il nome nuovo è quello di Gianluca Scamacca.