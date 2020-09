Fra Pinamonti e De Vrij, Mino Raiola incontra l'Inter. Poi dà indicazioni su Kean e Balotelli

Un po' a sorpresa, nel pomeriggio di ieri Mino Raiola ha varcato le porte della sede dell'Inter in Viale della Liberazione. E il pensiero è andato immediatamente ai tanti big presenti nella sua scuderia, ma pure a quell'Andrea Pinamonti che resta in linea di galleggiamento fra il Genoa e appunto l'Inter. Il summit con i dirigenti nerazzurri è però servito per provare a far dilatare le nubi intorno al futuro della punta classe '99: Inter e Genoa hanno l'accordo per farlo tornare ad Appiano, ma ancora manca la quadra con la società di Suning. Work in progress, una soluzione appare comunque dietro l'angolo.

I cronisti presenti, fra cui l'inviato di TMW, hanno però sfruttato la presenza dell'agente per fare il punto anche su tanti altri suoi assistiti: dal possibile rinnovo di Stefan De Vrij all'idea di ritorno alla Juventus per Moise Kean fino al futuro (ancora in Europa) di Mario Balotelli.