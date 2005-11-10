Il 5-1 al Frosinone è una vittoria larga, ma soprattutto racconta un Milan maturo. La squadra di Ruben Amorim non si limita a travolgere un avversario generoso e aggressivo: supera un esame di personalità, perché per lunghi tratti deve soffrire il pressing e l'intensità dei ciociari. Il dato più importante è questo, il modo in cui i rossoneri hanno saputo leggere la partita: pazienza quando serviva, qualità negli spazi, velocità nelle transizioni e una capacità sempre più evidente di colpire nei momenti decisivi.

La risposta alle difficoltà è il vero segnale di crescita

Il Frosinone approccia la gara senza timore reverenziale. Nei primi minuti aggredisce alto, recupera palloni nella metà campo avversaria e costringe il Milan ad abbassare il ritmo delle proprie uscite. La traversa di Masini è il simbolo di un avvio in cui gli ospiti mettono pressione e ci provano con tutte le caratteristiche che abbiamo ammirato finora. La squadra di Amorim, però, non si lascia trascinare dalla frenesia e aspetta il momento giusto per fare male. Il doppio vantaggio nasce anche dalla qualità individuale: Rabiot è protagonista con due giocate da leader, prima favorendo l'azione che porta all'autogol di Calvani, poi partecipando alla costruzione del raddoppio firmato Gonçalo Ramos. Il francese conferma di essere molto più di un centrocampista di quantità: è diventato un riferimento tecnico e mentale.

Il Frosinone, però, non crolla e con Masini trova il gol che riapre tutto. È una fase importante perché certifica il valore della vittoria del Milan: non arriva contro una squadra doma, ma contro un avversario capace di creare problemi... fino a un certo punto.

Quando il Milan accelera, la partita finisce

La ripresa mette in mostra il lato più impressionante della squadra di Amorim, che punisce subito. Jashari, appena entrato, firma il 3-1 con una conclusione di grande potenza e indirizza definitivamente la sfida. Da quel momento emerge la differenza principale tra le due squadre: il Milan ha giocatori capaci di "spaccare" il match, le transizioni diventano un'arma devastante, con Cissé che trova la rete del poker dopo il controllo del VAR e Pulisic che approfitta di un errore difensivo per chiudere definitivamente i conti.

È un Milan che continua a crescere e che sembra aver trovato una propria identità. Amorim chiede intensità, coraggio e partecipazione collettiva: contro il Frosinone arrivano tutte queste componenti. La classifica certifica il rendimento, con sei vittorie nelle ultime sette giornate, ma è soprattutto la gestione della partita a lasciare il segnale più importante. Questo Milan non vince soltanto quando domina: sa farlo anche quando deve aspettare, soffrire e colpire al momento giusto.