Gasperini zittisce le voci e rimane saldo al comando: "Non possiamo stare dietro a tutto"

vedi letture

Un giorno per sapere come sarebbe andata a finire, una vittoria per spazzare via le nubi. Dopo la baruffa della fine primo tempo fra Gasperini e Gomez di una settimana fa, contro il Midtjylland, le voci si erano moltiplicate. Non posso chiarire voci di chi non ha faccia né firma, ha spiegato l'allenatore che si riferisce ai vocali circolati praticamente per tutta Italia nella giornata di martedì. E confermando come non sarà, eventualmente, un addio traumatico quello a Bergamo.

Anche l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rassicurato spiegando come le discussioni possano esserci in tutte le famiglie.