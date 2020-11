Giampaolo si salva ma resta sotto un treno: la vittoria col Genoa non gli basta per sorridere

Marco Giampaolo tira un sospiro di sollievo e si porta a casa la prima vittoria in granata battendo il Genoa per 2-1 al Ferraris nel recupero della terza giornata di Serie A rinviata per il focolaio Covid in casa Grifone. Tre punti che permettono al Toro di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Sugli scudi Lukic, reinventato trequartista dal proprio tecnico fin dall'inizio della stagione e in questa occasione match winner sia per il gol che per la prestazione generale decisamente sopra la media dei compagni. "Le difficoltà si devono superare da squadra e non posso altro che fare i complimenti ai miei giocatori - ha dichiarato il tecnico Giampaolo, che però ha anche riconosciuto che - La squadra è ancora sotto un treno ed è difficile venire fuori da una situazione come quella che si era creata dopo qualche risultato sfuggito negli ultimi minuti". Anche il capitano Belotti ha commentato la vittoria a fine gara dichiarando: "Ci prendiamo questa vittoria, e lavoreremo per vincere anche le prossime partite. Anche nelle due gare precedenti si era visto un netto miglioramento sul piano del gioco: quello che ci era mancato è il carattere, perché ci siamo fatti rimontare in entrambe le partite".