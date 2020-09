Godin al Cagliari, affare nel vivo: l'apertura dei sardi, l'Inter sta per liberare il numero 2

La maglia per Hakimi si sta per liberare. Dalle (sterili) polemiche social per il 55 al 2 che l'Inter sta per mettere a disposizione dell'ex Real Madrid. Perché, finora, è stato sulla schiena di Diego Godin, che però è a un passo dal salutare i nerazzurri. La conferma arriva direttamente da Cagliari, terra anche d'uruguaiani, dove il ds Carta apre in maniera piuttosto netta: "Stiamo facendo di tutto per prendere Godin, trattativa nel vivo". Più di così, fino all'ufficialità, è davvero difficile esporsi: l'apertura è chiara, cristallina. L'aiuto dell'Inter, per favorire l'esodo con buonuscita, è atteso e ben visto da tutti: Conte, che rinnoverà la difesa con Darmian. Il Cagliari, che spera di chiudere un colpo d'altissimo calibro. E Godin, che ha chiuso da protagonista la stagione ma in Sardegna si godrebbe un buen retiro invidiabile, tra le ambizioni del club e le bellezze dell'isola.