Gomez canta l'inno della Juve, l'Atalanta fa 1-1 a Torino e si gode un super Gollini

Gomez sì, Gomez no? Sì, ma solo dal 53’. L’Atalanta va a Torino con la testa occupata dal caso scoppiato attorno al Papu, al suo rapporto con Gian Piero Gasperini e al suo futuro in nerazzurro. Tutto considerato, l’1-1 contro la Juventus è un risultato che va bene alla Dea, anche se il tecnico non nasconde il proprio rammarico perché a Torino si poteva vincere. Anche e soprattutto grazie a un secondo tempo di altissimo livello, al quale l’ingresso del numero 10 ha contribuito non poco. Ma sugli scudi finisce soprattutto Pierluigi Gollini: a parte il gol di Chiesa, poi pareggiato anche in bellezza da quello di Remo Freuler, il portiere orobico ha parato praticamente di tutto, compreso un rigore a Cristiano Ronaldo. Non è cosa da tutti i giorni, e infatti la palma di migliore in campo è decisamente sua. Così l’Atalanta torna a Bergamo con un punto e tanti dubbi. Sempre quelli, sempre sul Papu. Che, per non farsi mancare nulla, canticchia l’inno della Juve.