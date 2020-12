Gomez rifiuta il Tapiro d'Oro e lo tira a Staffelli. Ma poi si difende: "Non sono stato io!"

Non è un momento facile per Alejandro Gomez. L'argentino, ormai fuori dai piani dell'Atalanta, sarà quasi certamente ceduto a gennaio e sembra aver perso anche la sua proverbiale allegria. A testimoniarlo è il comunicato rilasciato da Striscia La Notizia, che ha raccontato il tentativo fallito di consegna del Tapiro d'Oro : "L’inviato di Striscia la notizia ha provato a consegnare il Tapiro al calciatore dell’Atalanta, Alejandro “Papu” Gomez, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto l'inviato, le cui domande sono state continuamente “dribblate” da Gomez, ha lasciato il Tapiro sull’automobile del giocatore. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della Dea, tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato. Fortunatamente, l’argentino con le mani non ha la stessa mira che ha con i piedi e a farne le spese è stato solo il povero Tapiro, finito in mille pezzi".

La risposta del Papu Sul proprio account Instagram, Alejandro Gomez illustra la propria versione dei fatti circa lo "scontro" con l'inviato di Striscia la Notizia, che oggi ha provato a consegnare al Papu l'ormai celebre "Tapiro d'Oro": "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di 'Striscia La Notizia' è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione. Ho solo scelto - come è mio diritto - di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro", scrive l'argentino, rifiutando quindi la tesi pubblicata tramite un comunicato ufficiale dalla trasmissione.