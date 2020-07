Guagni e Mauro salutano: in un colpo solo, la Fiorentina perde capitano e bomber

Un addio a sorpresa e l'altro che a quel punto fa per forza di cose un po' meno rumore. In un giorno solo, la Fiorentina Women's perde il proprio capitano e la propria stella, Alia Guagni, nonché il proprio centravanti, Ilaria Mauro. Quest'ultima, bomber dell'indimenticabile scudetto viola, si accasa all'Inter, tra le più ambiziose sfidanti alla Juventus per il titolo.

La Guagni va in Spagna. Colpisce di più, dicevamo, l'addio di Alia. Anche perché solo un mese fa assicurava: "Il mio futuro è in viola". Lo sarà col cuore, un po' meno per la maglia che indosserà nella prossima stagione: l'ha definita una scelta di vita. Salvo sorprese, indosserà la casacca dell'Atlético Madrid. Lontano da casa sua, anche se è un arrivederci, più che un addio.