"Guai a sentirci più bravi". De Zerbi vede la vetta, ma deve battere un'Udinese affamata di punti

vedi letture

"Guai a sentirci più bravi degli altri, perderei la testa..." . Roberto De Zerbi tiene alta la tensione in vista della sfida contro l'Udinese, che potrebbe proiettare la sua squadra momentaneamente in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Milan. Una partita in cui i neroverdi ritroveranno Ciccio Caputo e Domenico Berardi , due degli assenti della partita di Napoli: un ottimo segnale, anche se la squadra emiliana ha dimostrato di poter essere competitiva e di poter far bene al di là delle assenze pesanti. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha riservato anche un pensiero al patron scomparso, Giorgio Squinzi: "Ci disse che voleva una squadra che giocasse bene, è sempre stata anche la mia idea".