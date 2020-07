Hellas brilla anche senza obiettivi. Passerella d'addio per molti, ma non per Juric

Nonostante per l'Hellas non ci fosse più nulla da dire a un campionato straordinario, che ha anche accarezzare il sogno europeo, contro un Torino sulla carta ben più motivato è arrivato un buon pareggio in una gara condotta per lunghi tratti. Bene Borini, che non giocava da titolare da tre settimane e prestazione difensiva attenta, fatta salva l'azione del gol di Zaza. Torneo che volge al termine con diversi giocatori al passo d'addio: Rrahmani, Kumbulla, Amrabat. Non sarà così per Ivan Juric, il cui rinnovo è stato ufficializzato a poche ore dal calcio d'inizio. Contratto fino al 2023, progetto a più ampio respiro. Per la felicità di tutti: "Anche la lotta salvezza può essere emozionante" ha dichiarato il tecnico croato che ha confermato qualche perplessità iniziale, relativa al budget per la prossima stagione. Tutto superato.