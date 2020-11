Ho visto Maradona. Il tributo dei tifosi del Napoli al mito, all'idolo, all'eroe argentino

Fumogeni. Canti. Cori. Pur in zona rossa, Napoli è per le strade perché vuole rendere omaggio a Diego Armando Maradona. E lo fa all'esterno del San Paolo, stadio che a breve sarà intitolato al Diez argentino. Una città che piange, una città che saluta così, a modo suo, quello che è stato più che un simbolo, più che un'icona. E' stato l'eroe del riscatto, sportivo e sociale, e per questo Napoli non voleva esimersi dal tributare l'ultimo saluto sportivo, a pochi minuti dalla gara di Europa League contro il Rijeka e anche dopo la partita e pure in Piazza del Plebiscito.