Calha segna, Gigio para. Il Milan ferma l'Atalanta e programma già il futuro

Il gol Hakan Calhanoglu ha aperto le danze a San Siro, ma le assenze hanno avuto il loro peso. E il Milan esce dallo stadio amico con un 1-1 contro l’Atalanta che, specie se paragonato al 5-0 partito a Bergamo all’andata, ha comunque un sapore piacevole. Grazie a un grandissimo Donnarumma (migliore in campo alla prima da capitano, la 201 in rossonero), il Diavolo non paga l’irruenza di Biglia ma cede alla potenza di Zapata. E Pioli, comunque, soddisfatto, pensa anche al futuro: quello di Zlatan Ibrahimovic, ma anche della squadra al 100% sua e che, per proseguire su questa strada, andrà rafforzata. Il duello tra le migliori del campionato finisce 1-1, ma la testa del Milan, dallo stesso Donnarumma a Ibra passando per gli indispensabili rinforzi, è già alla prossima stagione.