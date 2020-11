El Jefecito dice basta. Per Javier Mascherano è addio al calcio giocato all'età di 36 anni

Javier Mascherano ha detto basta. A 36 anni compiuti, El Jefecito ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo e smettere col calcio giocato. E lo fa con la maglia dell’Estudiantes, ovvero la squadra che gli aveva “permesso” di porre fine all’esilio cinese per far rientro in patria dopo anni di successi in Europa. “Esempio di lotta e capacità di far gruppo”, ha detto ai nostri microfoni un’altra leggenda del calcio argentino come Mario Kempes. Ma in generale sono stati tanti e diversi i saluti arrivati dal mondo del calcio. Sì perché Mascherano, in giro per l’Europa (e non solo), aveva lasciato amici e ammiratori, dopo le avventure con River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcellona, Hebei Fortune e, appunto, Estudiantes. La sua personalissima bacheca racconta di 20 titoli complessivi, tra cui due Champions League conquistate da protagonista. “Emblema, simbolo e referente”, ha twittato l’Argentina dopo l’annuncio. Con la speranza, o per meglio dire la certezza, che presto tutti i tifosi possano rivedere Javier Mascherano ancora su un campo da calcio. Questa volta nelle vesti di allenatore, ruolo per il quale in molti giurano esser già pronto.