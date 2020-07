I ko di Lazio e Inter consegnano mezzo Scudetto alla Juve. Prossime due gare decisive

La Juventus vede ormai vicinissima la conquista del nono Scudetto di fila. Lazio e Inter sembrano ormai aver firmato la resa: dopo i ko contro Milan e Bologna, biancocelesti e nerazzurri sono scivolati rispettivamente a -7 e a -1 dalla capolista. Nemmeno il lockdown ha potuto colmare il gap tra la Vecchia Signora e le due inseguirci. Lazio e Inter hanno tenuto il passo finché hanno potuto, ma alla lunga si sono dovuti arrendere alla superiorità bianconera, che non ha perso punti nemmeno quando il gioco e la condizione fisica sembravano latitare. Pesano sicuramente i punti persi dalla formazione di Antonio Conte in gare che, sulla carta, non dovevano rappresentare un grosso sbarramento. La Lazio ha invece confermato di non avere la profondità di rosa necessaria a far fronte a così tante gare ravvicinate.

Ora occhi puntati sulle prossime due gare della Juventus, che potranno risultare decisive. La formazione di Maurizio Sarri sfiderà infatti il Milan, lanciato dopo la vittoria contro la Lazio, e poi l’Atalanta, squadra più in forma del campionato. Se dovessero arrivare due risultati positivi, la Vecchia Signora potrebbe iniziare a cucirsi il titolo sul petto. Intanto l’assist decisivo è arrivato falle rivali.