I pensieri di Lotito, i 3 in quarantena e gli ispettori a Formello: Lazio, le ultime sul caso tamponi

La giornata di ieri, vigilia di Lazio-Juventus, si è aperta con l’ennesimo capitolo riguardante il caso tamponi in casa biancoceleste e la gestione dei casi di positività, con le diverse interpretazioni fra la clinica a cui si appoggia il club e i risultati della UEFA. E la prima parola, anzi, le prime parole della giornata, le ha spese Claudio Lotito. “Ce stanno a fa’ il gioco delle 3 carte. Cairo mi odia, per questo mi attacca”, ma pure “Positivo vuol dire contagioso, no? Batteri anche nella vagina ma mica tutti sono patogeni” sono solo alcune delle sue dichiarazioni emerse tramite le pagine de la Repubblica.

Il medico sociale Ivo Pulcini si dice tranquillo, Ciro Immobile ovvero uno dei giocatori al centro della polemica, tramite un comunicato ha detto di non voler assecondare le polemiche e di aver rispettato i protocolli. Poco più tardi, siamo nel primissimo pomeriggio, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa provando a gettare acqua sul fuoco e confermando la presenza di Immobile, Leiva e Strakosha a Formello per la seduta del pomeriggio. I tre giocatori si sono presentati al centro sportivo, ma prima dell’inizio della seduta hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni su invito dell’Asl competente per svolgere la quarantena. In serata, poi, nuovo colpo di scena: la Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo in merito, inviando ispettori sia nel laboratorio di Avellino di cui si serve il club biancoceleste, sia a Formello. Il club biancoceleste continua a dirsi tranquillo, ma l’eventuale violazione del protocollo Figc e la mancata comunicazione alla Asl territoriale dei casi di positività passati potrebbero inguaiare la posizione del club.