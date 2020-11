Peter Pan Ibrahimovic fa volare il Milan: altri tre punti per i rossoneri e primato consolidato

vedi letture

Più che Benjamin Button, sembra Peter Pan. Zlatan Ibrahimovic non vuole invecchiare e vola - letteralmente - per consegnare al Milan una vittoria importantissima su un campo ostico e in una giornata non particolarmente brillante per la formazione rossonera. Alla Dacia Arena finisce 2-1 per i ragazzi di Stefano Pioli , grazie all'apporto fondamentale dello svedese: prima l'assist per il piattone vincente di Franck Kessié, poi l'acrobazia che a sette minuti dalla fine manda in fuga il Diavolo. I bianconeri friulani hanno dato parecchio filo da torcere alla capolista, grazie al nuovo assetto tattico studiato da Luca Gotti e alla qualità dei vari Pereyra, Deulofeu, De Paul e Pussetto. Un fallo ingenuo di Romagnoli sull'attaccante argentino ex Watford rischiava di rovinare il pranzo a tanti tifosi rossoneri, ma alla fine è arrivato un altro successo, il quinto in sei giornate di campionato.