I presunti dubbi di CR7 non trovano conferme: il portoghese sarà ancora il simbolo della Juve

France Football nelle scorse ore aveva lanciato la bomba: Cristiano Ronaldo medita l'addio alla Juventus con in testa un futuro al PSG. Una voce che nelle ore successive non aveva trovato conferme, ma aveva comunque creato qualche apprensione.

Il messaggio di CR7 e la ricostruzione di Tuttosport - Nei giorni scorsi, immediatamente dopo la conquista dello Scudetto (il secondo per CR7, il non consecutivo per la Juventus), il portoghese aveva affidato ai social il suo pensiero con all'interno un rimando al futuro: "Ora il mio terzo scudetto". Una dichiarazione che lasciava poco spazio a dubbi e illazioni. Ieri poi il quotidiano Tuttosport ha dato una lettura ben diversa rispetto al media transalpino, citando l'entourage dello stesso ex Real Madrid. CR7 è felice in bianconero e quindi non si muoverà da Torino, almeno per quest'anno, anche visto il contratto in scadenza nel 2022.