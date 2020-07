I timori per Barcellona, la nuova stagione e Osimhen: Napoli, De Laurentiis a 360°

vedi letture

Aurelio De Laurentiis torna a parlare e come spesso succede lo fa senza peli sulla lingua, regalando titoli e novità. L'occasione è l'Assemblea di Lega a Milano e il numero 1 azzurro ha spaziato dalla ripresa del campionato ai timori per la trasferta Champions a Barcellona, toccando anche il tema legato all'arrivo di Victor Osimhen.

Timore per i focolai di Barcellona - Dopo la frecciata alla UEFA, colpevole di "non saper fare impresa", De Laurentiis attacca: "Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo possiamo anche noi, per gli ottavi mancanti, andare lì. Barcellona è una città che mi sembra che presenti delle grosse criticità". Il riferimento è ovviamente legato all'impennata di casi in tutta la Spagna ed in particolar modo in Cataluña, regione che nelle ultime 24 ore ha registrato 121 nuovi contagi. La UEFA nel pomeriggio ha confermato il Camp Nou come location del match.

Nuova stagione il 12 settembre una follia - "Gravina mi ha sempre detto che è una follia ripartire il 12 settembre". Ha esordito così il presidente azzurro parlando della partenza della prossima stagione. Nel suo conteggio, dopo la fine delle competizioni europee nella seconda metà di agosto, le squadre avrebbero bisogno di almeno 10 giorni di riposo, prima di partire ovviamente per il ritiro precampionato. Ma nei ragionamenti di De Laurentiis c'è anche l'incertezza totale che regna sulla riapertura degli stadi al pubblico. Oltre che qualche stilettata alle decisioni del CTS.

Per Osimhen serve pazienza - La firma sul contratto è arrivata, l'ufficialità ancora no. E allora, quando il presidente azzurro scriverà il tweet per annunciare l'arrivo dell'attaccante nigeriano? "Aspettiamo qualche giorno", la risposta del diretto interessato.