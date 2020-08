Un'estate che vorrei potesse non finire mai: il Milan post lockdown, tra spettacolo e record

"Un'estate che vorrei potesse non finire mai" è una strofa che come poche altre si addice al post lockdown del Milan. La partita contro il Cagliari è stata semplice accademia, un 3-0 figlio di una partita che neanche per un momento è stata in discussione. I rossoneri non avevano altro da dire a questo campionato, considerando il sesto posto già acquisito. Restano alcuni dati indicativi dalla ripresa del campionato: la squadra di Stefano Pioli è l'unica della Serie A a non aver mai perso una partita, ottenendo 30 punti (9 vittorie e 3 pareggi). Ha segnato come nessun altro in Europa (35 reti in 12 partite. Nelle precedenti 26 appena 28, solo tre squadre in Serie A avevano fatto peggio fino a quel momento). Venendo ai dati individuali applausi per Zlatan Ibrahimovic, che diventa il più anziano giocatore della storia della Serie A a segnare 10 reti. Lo svedese contro il Cagliari sembra non riuscire nell'intento, fallendo una facile palla gol da due passi e facendosi parare un calcio di rigore. Nella ripresa la rete liberatoria. Prima e dopo l'autogol di Klavan e il gol di Castillejo, migliore in campo. Menzione per Giacomo Bonaventura, che ha giocato la sua ultima partita, chiudendo un ciclo di sei anni con la maglia rossonera. Si riparte da Stefano Pioli, che già traccia la strada per crescere.