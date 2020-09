Ibra e il Milan, ora il rinnovo è realtà. Pioli riparte dai suoi gol. E dal numero 11 sulla maglia

Questa volta non è IzBack, perché Zlatan Ibrahimovic c'è e resta. Il campione svedese e il Milan ripartono da dove si erano lasciati, dai 10 gol in 18 presenze nell'ultimo campionato. E nel rinnovo, ufficializzato poche ore fa dopo una lunga gestazione: 7 milioni netti all'anno, come da richieste di Ibra. Accontentato grazie al ricorso alle agevolazioni del Decreto Crescita, ma anche perché la sua guida è stata fondamentale, forse ancora più dei suoi gol, nella clamorosa ripartenza firmata Stefano Pioli. La prossima stagione, per il matrimonio Ibrahimovic-Milan, parte dall'inizio e non da metà come l'ultima volta. Una novità, almeno, c'è: addio al 21, si torna al numero 11. Quello dell'ultimo scudetto rossonero.