Ibra non lascia ma raddoppia: “Pensate sia finito, mi sto solo riscaldando”

Macché mollare. Con la conferma di Stefano Pioli, uno dei casi caldi per il Milan è quello legato al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Data l’età, qualcuno ha pensato che lo svedese possa appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione. Niente di tutto ciò, assicura Ibra con un messaggio diffuso sui social: “Se pensate che sia finito, non mi conoscete. Mi sto solo riscaldando”. In serata, poi, il centravanti rossonero è stato protagonista di un blitz a Montecarlo, chez Raiola, in compagnia di Donnarumma: il punto di pianificare il futuro. Che, col Diavolo o meno, per Ibra sarà ancora in campo. Inseguendo altri successi.