Ibra rinnova col Milan, anzi no. Mancano le firme e per Raiola non sono un dettaglio

vedi letture

Sembravano rose e fiori, poi è arrivato Mino Raiola. In giornata, Zlatan Ibrahimovic e il Milan si sono riavvicinati. Anzi, sono stati clamorosamente vicini, come mai negli ultimi tempi: lo svedese ha detto sì alla proposta arrivata ieri sera dal club. Un sì verbale, ovviamente, in attesa di mettere tutto nero su bianco. Mancano le firme, in buona sostanza, ma è l'unico ostacolo per poter parlare di rinnovo fatto: sembra un dettaglio. Per tutti, tranne che per l'agente del fuoriclasse svedese: "Ibra NON ha rinnovato col Milan", twitta Raiola. Parole sorprendenti, soprattutto per quel che filtra da Milanello, dove invece sono sicuri che il capitolo sia chiuso sebbene non ancora firmato.