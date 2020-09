Il 2002 più costoso del mondo: Wolves, ecco Fabio Silva. Lo manda Jorge Mendes

Ventiquattro presenze. Moltiplicatele per due, o quasi, e avrete il prezzo di acquisto di Fabio Silva. Classe 2002, grande promessa del Porto: da poche ore, il Wolverhampton ha pagato 35 milioni di sterline, circa 40 in euro, per assicurarsi i suoi talenti. Di cui, finora, si è visto soltanto qualche sprazzo, almeno tra i grandi.

Il più giovane di sempre. A debuttare nel massimo campionato portoghese e a giocare da titolare con la maglia del Porto. Ma anche a essere stato pagato così tanto: è, a tutti gli effetti, il classe 2002 più costoso del mondo. Senza essersi ancora imposto tra i grandi, perché le 24 presenze di cui sopra sono quelle rimediate nella stagione da poco concluso, la prima tra i "grandi". Nella quale è partito, considerando tutte le competizioni, appena otto volte come titolare: 182 minuti e un gol nella Primeira Liga.

Scuderia Mendes. Jorge, per capirsi, l'agente portoghese che è tra i più potenti del mondo. E nei Wolves, non è certo un mistero, ha voce in capitolo sul mercato, eccome. Si spiega anche così il prezzo altissimo pagato per quello che è a tutti gli effetti poco più che un ragazzino: paragonato sì a Falcao, già dipinto come il nuovo CR7, ma pur sempre imberbe e che non ha ancora dimostrato nulla. È il talento che all'estero sanno valorizzare e in Italia non riusciamo a far esplodere? No, perché Fabio Silva non si è ancora imposto: semplicemente, non può valere tutti quei soldi. Eppure li è costati.

Un fardello non da poco. Ne riparleremo tra dieci anni: se potremo parlare di un regalo fatto da Mendes al club che è più dentro la sua galassia, o viceversa di un prezzo gonfiato dalla bolla che anche lui ha contribuito a costruire, lo scopriremo. Di sicuro, Fabio Silva, oltre alle valigie dal Do Dragao al Molineaux, si porta addosso un discreto fardello: non deve essere facile rispondere alle aspettative che un prezzo così alto, e così spropositato, comporta.