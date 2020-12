Il 2020 da sogno del Milan di Pioli: "Il giorno della conferma è il mio preferito"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'ultima dell'anno solare, ha risposto così alla domanda sul giorno più bello di questo 2020 densissimo di soddisfazioni: "Ce ne sono stati tanti visto che abbiamo ottenuto risultati importanti. La cosa più bella per me è vedere ogni giorno un gruppo che lavora insieme. Il momento più bello è stato quando Gazidis mi ha detto che la società voleva andare avanti con me".

Questo Milan è da scudetto? "Siamo ambiziosi, noi giochiamo sempre per vincere. A voi piace parlare del futuro, ma non è così che si costruisce il futuro. Dobbiamo pensare alla partita di domani e fare dei progressi. Se poi questi progressi ci permetteranno di essere in alto a fine stagione, tanto meglio".

