Il baby Milan con numeri che riportano agli anni gloriosi. Ora tutto sul centrale di difesa

vedi letture

Un Milan a due facce soffre per poco meno di un'ora con lo Spezia, poi rompe il ghiaccio, dilaga e si porta a casa i tre punti. Rossoneri che chiudono il primo ciclo di partite al primo posto in classifica, a pari punti con l'Atalanta. Erano 14 anni che non si partiva con un en plein dopo tre incontri, all'epoca era la squadra di Carlo Ancelotti che a fine stagione avrebbe vinto la Champions League. E 27 anni che non si trovava con la porta inviolata, sempre dopo tre gare. Qui risaliamo all'epoca Capello e ai record d'imbattibilità di Seba Rossi. Anche allora fu una stagione trionfale: scudetto e Champions League. Questa è la terza volta in assoluto in cui il Milan ha vinto le prime tre partite senza subire reti, i precedenti risalgono al 1952/53 con Mario Sperone in panchina e nel 1971/72 con Nereo Rocco allenatore. Improbabile anche solo pensare di poter emulare, in questa stagione, gli squadroni citati ma è un segnale forte, importante, che fa ben sperare per un futuro roseo dopo anni di vacche magre. Contro lo Spezia è stata schierata una squadra dall'età media di 22 anni e 287 giorni. Una media "rovinata" dal 31enne Simon Kjaer mentre il più giovane in campo è stato il 18enne Lorenzo Colombo. Ben 7 giocatori nati dopo il 1° gennaio 1999 (Donnarumma, Tonali, Leao, Brahim Diaz, Colombo, Gabbia e Saelemaekers). È la prima squadra dei massimi campionati dei migliori 5 tornei d'Europa ad averlo fatto.

3-0 il finale, con Hakan Calhanoglu ancora a suo modo protagonista nei gol del Milan. Il turco, entrato in campo nell'intervallo della partita contro lo Spezia, ha servito l'assist per l'1-0 di Leao. Il numero 10 è stato coinvolto nelle ultime 12 partite in 17 reti, con 8 gol e 9 assist all'attivo. Serata da incorniciare per Rafael Leao, autore della prima doppietta da quando è al Milan: parte malino come esterno d'attacco, svolta quando gioca centravanti. Il netto successo sullo Spezia è la chiusura migliore dall'inizio del tour de force. Ora spazio al mercato fino a domani. E poi testa al derby. Pioli spera in un difensore centrale, i nomi di Rudiger e Kabak sono confermati. Ma dalle parole della dirigenza c'è molta cautela. Intanto oggi è arrivato Dalot per la corsia destra.