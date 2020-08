Il Barcellona ripartirà da Koeman e Messi. E Bartomeu fa fuori i senatori: solo 8 intoccabili

L'attesa rivoluzione era cominciata due giorni fa, quando il Barcellona ha annunciato l'esonero di Quique Setien. Ieri pomeriggio è saltata un'altra testa , quella del segretario tecnico Eric Abidal. Comincia dunque una nuova era per il club catalano, dopo una stagione avarissima di soddisfazioni e chiusa nel peggiore dei modi, con una sconfitta dalle dimensioni epocali. Nella serata di ieri ha parlato il presidente Bartomeu , che ha annunciato grandi cambiamenti ma anche importanti conferme: in primis quella di Lionel Messi , che sarà il pilastro del progetto del nuovo tecnico. Ad allenare i blaugrana sarà Ronald Koeman : l'annuncio ufficiale sarà dato nei prossimi giorni, perché prima si dovrà trovare l'accordo per liberare l'ex difensore dal contratto che lo lega alla Federcalcio olandese.