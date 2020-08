Il Barcellona silura Setien e fissa le elezioni per il dopo Bartomeu. Intanto richiama Rambo

Il primo terremoto c’è già stato. Il secondo è in programma il 15 marzo 2021. Il Barcellona, dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, inizia il processo di rinnovamento da Quique Setien. O meglio, senza di lui, dato che, in attesa del mercato, il tecnico è stato silurato ed esonerato. Nel quadro, appunto, di una ristrutturazione più ampia. Che potrebbe non coinvolgere Eric Abidal: le quotazioni della sua permanenza sono infatti in rialzo, a differenza di quelle di altri dirigenti, tra cui quel Planes corteggiato dalla Roma.

Intanto arriva Koeman. Usato sicuro in vista delle elezioni. In panchina, gli succederà Rambo. Niente sogno Guardiola: non è ancora ufficiale, ma il primo anno del nuovo Barcellona sarà tutto dell’olandese. Una scelta che sa tanto di comfort zone, perché Ronald Koeman è un pezzo di storia dei catalani, ma l’ultimo trofeo nella sua bacheca è pur sempre datato 2009. Contratto biennale, ma la data segnata in rosso è appunto il 15 marzo dell’anno prossimo: si terranno le elezioni, e a quel punto nella rifondazione potrebbe finire Bartomeu, presidente di oggi ma chissà di domani.