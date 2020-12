Il bicchiere del Crotone è mezzo pieno: Stroppa ferma la squadra più in forma della A

Dopo la vittoria sullo Spezia, il Crotone esce dal Friuli con un mezzo sorriso. O anche qualcosa in più, perché il bicchiere dei pitagorici di Giovanni Stroppa è decisamente mezzo pieno, dopo lo 0-0 contro l’Udinese. Al cospetto della squadra più in forma della Serie A, i calabresi si adattano e rinunciano alla verve offensive di Messias per arretrarlo e dare manforte al centrocampo. Il piano partita funziona quasi alla perfezione, sortite a parte perché gli avanti rossoblù non spaventano davvero mai l’argentino Musso. E Cordaz, al solito, ci mette del suo come solito baluardo della squadra. Non era facile, e in fin dei conti, per chi si deve salvare, anche un punto a Udine è una boccata d’ossigeno.