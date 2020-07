Il blackout da eliminare, il trend topic su Twitter e la Champions in testa: il punto sulla Juventus

Tre gol in 5 minuti, la Juventus, non li subiva da quasi 7 anni. L'ultima volta che successe era l'ottobre del 2013, avversario di turno la Fiorentina. Una statistica che sta alla base di alcune critiche piovute nelle ultime ore sui bianconeri di Maurizio Sarri. I detrattori del tecnico ex Chelsea e Napoli sono ovviamente saltati fuori subito dopo il fischio finale della gara col Milan e per tutta la giornata di ieri sui social si è respirato il tam tam della piazza virtuale: l'hashtag #SarriOut è rimasto nei trend topic per parecchie ore.

Il blackout da eliminare. Più per la Champions che per il campionato - Il ko bianconero contro il Milan, definito da Sarri "un blackout", ha però spostato poco l'equilibrio del campionato. La Lazio, in fondo, poche ore prima aveva perso la seconda partita consecutiva contro il Lecce, quindi le 7 lunghezze di distanza sono rimaste invariate. Con però una partita in meno da giocare. Proprio per questo motivo dalla Continassa non è emersa particolare preoccupazione, anzi. Ma nel privato, all'interno delle mura del centro sportivo, il tecnico si sarà certamente fatto sentire coi suoi giocatori. Perché se il campionato non è per il momento in discussione, alla ripresa della Champions League manca meno di un mese e la Juventus dovrà sfruttare queste 4 settimane per eliminare le imperfezioni e raggiungere il top. Altrimenti, l'andata col Lione lo insegna, la strada verso la Final Eight di Lisbona rischia di farsi terribilmente in salita.